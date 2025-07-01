В Баку утверждают, что братья Сафаровы умерли в результате нанесенных травм
12:32 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Причиной смерти фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых стал тяжелый постравматический шок в результате нанесенных им травм, утверждает генеральный директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Азербайджана Адалят Гасанов.
По его словам, на переданных азербайджанской стороне телах обнаружены «многочисленные повреждения», якобы нанесенные тупым предметом.
В пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области ранее сообщили, что правоохранительные органы 27 июня пресекли деятельность этнической группировки. По версии следствия, фигуранты причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории Екатеринбурга в 2001, 2010 и 2011 годах. По информации СК РФ, в рамках расследования дела были задержаны шесть граждан РФ. По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, приглашенный в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых дал необходимые разъяснения по ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что работу по разъяснению Баку причин и характера задержания выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге важно продолжать.
В Баку выразили протест по поводу действий силовиков, по инициативе азербайджанской стороны были отменены культурные и некоторые другие мероприятия с РФ. В Кремле подчеркнули, что Москва сожалеет о таких решениях Баку.
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