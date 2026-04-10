РФ хочет не перемирия с Украиной, а прочного, устойчивого мира — Песков

Москва хочет не перемирия с Киевом, а прочного и устойчивого мира. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как мы неоднократно говорили, мы хотим не перемирия, мы хотим мира, прочного, устойчивого мира», — подчеркнул Песков.