НОВОСТИ

Сергей Собянин: Новый детский сад открыт в районе Щербинка

13:25 10.04.2026

В Москве, в Щербинке открыт новый детский сад. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это уже 170-й объект образования в Троицком и Новомосковском административном округе, построенный после присоединения этого территориального образования к мегаполису в 2012 году.

Новый детский сад построен в квартале Южном, неподалеку от станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Остафьево. Детсад стал частью школы №2122 им. Героя Советского Союза О.А. Юрасова. В детском саду смогут принять 150 детей. Обучение организовано по программе "От рождения до школы".

По словам Собянина, в Щербинке сейчас живут более 135 тыс. человек. Район активно благоустраивается и развивается. Там появились две станции МЦД-2, подстанция скорой помощи на 20 машино-мест, пожарное депо, поликлиника, девять школ и восемь детских садов, ледовая арена, здание ОВД, водовод от Калужского до Варшавского шоссе. кроме того, того, там модернизировали две поликлиники, дом культуры "Десна", плотину на реке Десне в поселке Фабрики им. 1 Мая, привели в порядок парк Липки, зоны отдыха и дворы.

НОВОСТИ

14:32 10.04.2026
Мир может наступить сегодня, если Зеленский возьмет ответственность — Песков
0
90
14:12 10.04.2026
США и ЕС близки к сделке, координирующей закупки ключевых минералов — Bloomberg
0
137
14:00 10.04.2026
РФ хочет не перемирия с Украиной, а прочного, устойчивого мира — Песков
0
150
13:32 10.04.2026
Франция проявляет интерес к урановым месторождениям Ботсваны
0
202
13:12 10.04.2026
Сотрудник городской администрации Мариуполя задержан за госизмену — ФСБ
0
223
13:00 10.04.2026
Зеленский опасается, что в августе США могут выйти из переговоров по Украине
0
238
12:32 10.04.2026
Лукашенко заявил, что «право сильного» заменило международное право
0
272
12:20 10.04.2026
В офисе Зеленского признали, что на Украине «все бегут от мобилизации»
0
293
12:05 10.04.2026
Более половины поляков опасаются выхода США из НАТО — опрос
0
277
12:00 10.04.2026
Премьер Испании намерен убедить компании КНР поделиться технологиями — Bloomberg
0
289

