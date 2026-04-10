Сергей Собянин: Новый детский сад открыт в районе Щербинка

13:25

В Москве, в Щербинке открыт новый детский сад. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это уже 170-й объект образования в Троицком и Новомосковском административном округе, построенный после присоединения этого территориального образования к мегаполису в 2012 году.

Новый детский сад построен в квартале Южном, неподалеку от станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Остафьево. Детсад стал частью школы №2122 им. Героя Советского Союза О.А. Юрасова. В детском саду смогут принять 150 детей. Обучение организовано по программе "От рождения до школы".

По словам Собянина, в Щербинке сейчас живут более 135 тыс. человек. Район активно благоустраивается и развивается. Там появились две станции МЦД-2, подстанция скорой помощи на 20 машино-мест, пожарное депо, поликлиника, девять школ и восемь детских садов, ледовая арена, здание ОВД, водовод от Калужского до Варшавского шоссе. кроме того, того, там модернизировали две поликлиники, дом культуры "Десна", плотину на реке Десне в поселке Фабрики им. 1 Мая, привели в порядок парк Липки, зоны отдыха и дворы.