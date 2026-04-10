Более половины поляков опасаются выхода США из НАТО — опрос

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 50% поляков полагают, что США могут выйти из НАТО на фоне заявлений хозяина Белого дома Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, подготовленного исследовательским центром SW Research для портала Onet.

Согласно им, такого мнения придерживаются 52% респондентов. 24,8% опрошенных не имеют таких опасений, а 23,2% затруднились с ответом на вопрос.