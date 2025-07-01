Турция повысила плату за проход через проливы в четвертый раз с 2022 года
11:05 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Турции с 1 июля повысили стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы, увеличив ее на 15% в рамках традиционной ежегодной ревизии.
Об увеличении сборов ранее сообщил министр транспорта Абдюлькадир Уралоглу. Он напомнил, что «сборы, взимаемые с судов, проходящих транзитом через проливы Босфор и Дарданеллы, в рамках Конвенции Монтрё рассчитываются из чистого тоннажа судов, и с 1 июля 2025 года они будут увеличены на 15% по сравнению с нормами предыдущего года и составят $5,83 за тонну».
Это уже четвертый этап пересмотра тарифов на проход судов в рамках инициированного указом президента Турции в 2022 году процесса. С того времени стоимость прохода судов через турецкие проливы увеличилась в 7,2 раза. До 2022 года в течение 39 лет за проход через проливы платили по $0,8 за тонну.
Как отмечают власти республики, повышение сборов необходимо в связи с ростом морского трафика через проливы и связанными с этим рисками и нагрузкой на береговые службы и инфраструктуру. Взимаемая плата в значительном объеме пойдет на финансирование работы береговых служб, спасателей, медиков, ликвидацию последствий аварий.
В течение 2024 года через Босфор и Дарданеллы транзитом прошло более 51 тыс. судов, которые уплачивали данные сборы. Таким образом было получено в общей сложности $227 млн.
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