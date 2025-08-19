0
0
1800
НОВОСТИ

ВС РФ освободили Вороное в Днепропетровской области

20:30 16.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные Восточной группировки ВС РФ завершили освобождение Вороного в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Восток“ завершено освобождение населенного пункта Вороное Днепропетровской области», — говорится в сообщении ведомства.

