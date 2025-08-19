Часть бойцов Нацгвардии США в Вашингтоне снабдят огнестрельным оружием - NBC

11:00 Источник: Интерфакс

Некоторые из служащих Нацгвардии, которых направили для поддержания порядка в Вашингтон, будут иметь при себе оружие, сообщает NBC со ссылкой на источники.

"Часть солдат Нацгвардии, отправленных в Вашингтон, округ Колумбия, будут носить огнестрельное оружие для выполнения миссий в городе, заявили NBC два американских чиновника. Один источник уточнил, что не все войска будут вооружены", - информирует телеканал.

NBC отмечает, что выдача оружия нацгвардейцам является изменением порядка несения ими службы с того момента, когда их начали размещать в столице США на этой неделе.