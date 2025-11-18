0
0
0
НОВОСТИ

Часть омских предприятий осталась без газа после аварии — губернатор

09:32 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авария на магистральном газопроводе под Омском стала причиной отключения ряда промышленных предприятий от газоснабжения. Котельные обеспечивают газом с помощью резервных газопроводов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«В настоящий момент котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам, на котельных сформированы резервные виды топлива. Часть промышленных предприятий от газа отключена. Задача — в ближайшее время восстановить газ по постоянной схеме. По информации специалистов „Газпрома“, срок восстановления займет до суток», — сказал Хоценко.

