Большинство украинских солдат погибают при ротации — ВСУ
10:05 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины больше всего теряют своих солдат в период ротации. Об этом заявил газете Politico представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин.
«Сейчас большинство солдат погибают во время ротации», — приводит его слова издание.
Особо отмечается, что причина кроется в атаках БПЛА. Как пишет Politico, из-за опасений попасть под такую атаку командиры ВСУ заставляют солдат проводить недели на передовой без ротации. «Обычно во время ротации машина подъезжает на расстояние 5-6 километров от позиций. Солдатам приходится идти пешком оставшуюся часть пути, скрываясь от дронов», — рассказал газете представитель 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач.
