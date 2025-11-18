Над регионами России за ночь сбили 31 украинский БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: по десять БПЛА сбиты над территориями Воронежской и Тамбовской областей, по три — над территориями Ростовской и Ярославской областей, два — над территорией Смоленской области и по одному — над территориями Брянской, Курской и Орловской областей», — сообщили в военном ведомстве.