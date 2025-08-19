Урсула фон дер Ляйен обирается к Трампу вместе с Зеленским

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что намерена принять участие во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа. Об этом она написала в соцсети X.

«По просьбе Зеленского я присоединюсь к его встрече с президентом США и европейскими лидерами в понедельник», — написала фон дер Ляйен.

Глава ЕК также подтвердила проведение телеконференции «коалиции желающих» с участием Зеленского в воскресенье вечером.