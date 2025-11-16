12:08

Сбер фиксирует растущий тренд вовлечения детей и подростков в мошенничество. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в преддверии SOC Forum 2025 — ключевого мероприятия в сфере кибербезопасности, которое проходит в рамках Российской недели кибербезопасности.

«Сложился опасный и, к сожалению, растущий тренд: мошенники всё активнее выбирают своей мишенью детей и подростков, – заметил он. – Ошибочно считать, что опасность стать жертвой телефонного мошенничества грозит прежде всего старшему поколению ― злоумышленники искусно манипулируют неопытностью и доверчивостью несовершеннолетних. Поверив в срочность или исключительность ситуации, ребёнок или подросток невольно становится инструментом кражи денег у собственных родителей, и это настоящая трагедия. Число пострадавших или вовлеченных в мошенничество детей, по нашим данным, за два года выросло более чем на 30%».

Станислав Кузнецов привел три самые распространённые преступные схемы. «В первом случае мошенник входит в доверие к ребёнку используя игровые миры, например, через чаты в играх или в соцсетях или мессенджерах предлагают выгодно обменять игровую валюту, редкие виртуальные предметы или скины, – рассказал он. – Он убеждает ребёнка тайно взять телефон родителя и следовать инструкциям. Обманом ребёнка заставляют зайти в банковские приложения на смартфонах родителей, чтобы тот перевел деньги, а также оформил по его указанию кредиты».

«Во второй схеме звонок поступает от имени госорганов (например, Росфинмониторинг, ФНС) с сообщением, что у родителей есть неучтённые ценности и им грозит уголовное преследование, – предупредил Станислав Кузнецов. – Ребёнка убеждают сохранить всё в секрете от взрослых. Во имя «спасения» родителей его заставляют все деньги и драгоценности семьи передать курьеру якобы для «официальной декларации».

Наконец, подростку старше 14 лет могут позвонить под любым бытовым предлогом (например, доставка посылки от Почты России или получение товара с маркетплейса), чтобы выманить код из СМС для авторизации на Госуслугах, добавил Станислав Кузнецов. «Другой участник преступной схемы, представляясь сотрудником госпортала, запугивает жертву тем, что из-за раскрытого кода на неё прямо сейчас оформляют кредиты для финансирования экстремизма или ВСУ, а это чревато уголовной ответственностью, – отметил он. – Подростка заставляют «спастись», переслав сбережения на «безопасный счёт». Либо от него требуют передать все деньги и ценности курьеру».

«Как всё это предотвратить? Родителям нужно обязательно говорить с детьми о финансовой безопасности, этот разговор нельзя откладывать. Объясните, что пароли, коды из СМС и банковские карты — неприкосновенная личная территория и что ни один сотрудник банка или любой другой организации никогда не попросит человека совершить какие-либо действия со своими деньгами. Договоритесь о кодовом слове семьи, которое ребёнку надо попросить назвать, если кто-то представляется вами и просит что-то сделать с деньгами. Формируйте доверительную атмосферу, чтобы ребёнок в любой непонятной ситуации обращался к вам, а не к незнакомцу в сети», – призвал Станислав Кузнецов.

Финансовое воспитание и киберграмотность — это не контроль, а формирование осознанности, подчеркнул он. «Мы в Сбере разработали целый ряд образовательных инструментов, которые помогают детям прокачать навыки финансовой безопасности, – рассказал Станислав Кузнецов. – В первую очередь — полезный просветительский контент, который поможет защититься от уловок мошенников есть на портале «Кибрарий». Также обучающие ролики и игры есть в нашем приложении СберKids — в нём также есть ИИ-ассистент СберКот, который расскажет, как действовать при подозрении на мошенничество. Это и бесплатные обучающие курсы на портале финансовой грамотности СберСова для всей семьи. Наши эксперты готовы прийти с интерактивными мастер-классами и лекциями в любое образовательное учреждение: школу или колледж. Безопасность наших детей — это общая ответственность, и только совместными усилиями мы можем противостоять преступникам».