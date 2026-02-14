Многие в мире считают, что эпоха доминирования США подошла к концу — Рубио

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио отверг предположение о закате западного альянса, хотя признал, что многие в мире говорят об этом. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он обратил внимание на то, что и после 1945 года многие полагали, что доминирование Запада миновало.

«В эпоху, когда многие люди говорят о конце американской эры, всем следует понимать, что это не является нашей целью и нашим желанием», — сказал он. По его словам, США не хотят быть «администратором управляемого упадка». «Упадок — это решение», — подчеркнул Рубио. В то же время он отметил, что Вашингтону нужны сильные союзники, которые будут гордиться своей культурой и наследием и будут готовы защищать общую цивилизацию.