Венгрия не позволит лишить ее права вето в ЕС — Орбан
20:00 14.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия не откажется от своей независимой позиции в Евросоюзе и не позволит лишить ее права вето. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште с традиционной речью о политических итогах минувшего года и планах правительства на ближайшую перспективу.
На этот раз его программное выступление привлекло повышенное внимание, поскольку состоялось накануне парламентских выборов, назначенных в стране на 12 апреля. Одним из пунктов программы правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» являются разногласия с руководством ЕС по вопросу о конфликте на Украине. В Будапеште считают, что Брюссель стремится лишить Венгрию права вето в ЕС, чтобы протащить в сообщество Украину, и хочет добиться смены власти в стране, поддерживая для этого оппозиционную партию «Тиса».
Однако, заявил Орбан, Венгрия сохранит свою независимую позицию по этим вопросам, несмотря на давление со стороны Брюсселя. «Независимую позицию надо беречь как зеницу ока», — сказал глава правительства. Он отметил, что в случае прихода к власти оппозиция «включит Венгрию в общую европейскую внешнюю политику». «Этого не должно произойти. Мы не допустим, чтобы нас лишили права вето» в ЕС, заверил Орбан.
