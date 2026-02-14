США отказываются давать гарантии безопасности Украине до подписания мира — Зеленский

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США настаивают на том, что гарантии безопасности Украине могут быть предоставлены только одновременно с подписанием остальных документов об урегулировании, но не раньше. Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Это абсолютно правдивая информация. <…> США открыто обозначили нам, что они хотят заключить мир как можно быстрее. <…> Они хотят подписать все документы разом. Я сказал, что Украине лучше сначала подписать гарантии безопасности», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.