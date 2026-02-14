Швыдкой назвал нецензурную лексику среди молодежи социально-психологической проблемой

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Использование нецензурных выражений среди молодого поколения демонстрирует низкий уровень коммуникативных навыков, считает специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В беседе с ТАСС он назвал мат в речи социально-психологической проблемой.

«То, что я сегодня вижу: приходят молодые люди, у которых огромные проблемы, даже не связанные с тем, что они ругаются матом. Но они просто плохо коммуницируют, попросту не умеют разговаривать. Вот мне кажется, что в этом есть определенная социально-психологическая проблема», — сказал он, комментируя инициативу заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба о введении в школах уроков изящной словесности.

Швыдкой отметил, что такая проблема во многом связана с отсутствием устных экзаменов в школах. «Я имею в виду устные экзамены в старом смысле слова. В основном сейчас это все-таки письменные испытания. Детей скорее натаскивают на тестирование, нежели на умение говорить. <…> Раньше в классических гимназиях ораторское искусство было одним из важных предметов. Сегодня в эпоху гаджетов дети разговаривают все меньше», — добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что предложение об уроках изящной словесности стоит рассматривать в качестве факультатива.