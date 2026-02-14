0
0
0
НОВОСТИ

Швыдкой назвал нецензурную лексику среди молодежи социально-психологической проблемой

14:00 14.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Использование нецензурных выражений среди молодого поколения демонстрирует низкий уровень коммуникативных навыков, считает специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В беседе с ТАСС он назвал мат в речи социально-психологической проблемой.

«То, что я сегодня вижу: приходят молодые люди, у которых огромные проблемы, даже не связанные с тем, что они ругаются матом. Но они просто плохо коммуницируют, попросту не умеют разговаривать. Вот мне кажется, что в этом есть определенная социально-психологическая проблема», — сказал он, комментируя инициативу заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба о введении в школах уроков изящной словесности.

Швыдкой отметил, что такая проблема во многом связана с отсутствием устных экзаменов в школах. «Я имею в виду устные экзамены в старом смысле слова. В основном сейчас это все-таки письменные испытания. Детей скорее натаскивают на тестирование, нежели на умение говорить. <…> Раньше в классических гимназиях ораторское искусство было одним из важных предметов. Сегодня в эпоху гаджетов дети разговаривают все меньше», — добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что предложение об уроках изящной словесности стоит рассматривать в качестве факультатива.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 14.02.2026
Оборонная и экономическая мощь Китая достигла нового уровня — Си Цзиньпин
0
228
12:30 14.02.2026
Генсек НАТО предположил, что сокращение численности войск США в Европе займет время
0
244
12:00 14.02.2026
Расчеты с США в долларах не противоречат переходу на нацвалюты в торговле — Песков
0
273
11:30 14.02.2026
Володин запустил опрос о контроле за видеоиграми, в которые играют подростки
0
298
11:00 14.02.2026
Доверие Европы к США подорвано, Вашингтон пытается изменить ситуацию — NYT
0
364
10:30 14.02.2026
В РФ жуки-вредители заселили порядка 4,4 млн га леса — сенатор
0
378
10:00 14.02.2026
В РФ в 2025 году выявлено рекордное число преступлений, связанных со взятками
0
393
09:30 14.02.2026
Пекин будет продвигать практическое сотрудничество с Белградом — глава МИД КНР
0
403
09:00 14.02.2026
Песков считает, что с 2014 года началась новая эпоха
0
465
08:50 14.02.2026
США в 2026 году поставят Украине оплаченное Европой оружие на $15 млрд — генсек НАТО
0
446

Возврат к списку