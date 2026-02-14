0
Доверие Европы к США подорвано, Вашингтон пытается изменить ситуацию — NYT

11:00 14.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа утратила доверие к США, поэтому на Мюнхенской конференции по безопасности Вашингтон пытается снизить напряженность в отношениях с европейскими странами. Такое мнение изложено в материале, опубликованном в газете The New York Times (NYT).

«Вера Европы в приверженность США общим ценностям, европейской безопасности и даже территориальной целостности уже подорвана, а после Давоса (Всемирного экономического форума — прим. ТАСС) многие европейские лидеры потеряли надежду на возвращение прежних трансатлантических отношений», — отмечается в статье.

По оценке издания, на открывшейся 13 февраля в Мюнхене конференции «со стороны США пока предпринимаются усилия по деэскалации», американские чиновники руководствуются «прагматическим реализмом», из их уст «не звучат оскорбления» в адрес Европы.

«Тем не менее мало что указывает на реальное изменение американской политики», — заключает издание, подчеркивая, что «европейцы по-прежнему скептически и с опаской» относятся к США.

