Случкий считат, что европейцы долго будут аутсайдерами, если не признают реальность

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские лидеры продолжат оставаться вне переговорного процесса по Украине, пока не признают реальность конфликта. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.



«Евроястребы не готовы признавать реальность конфликта на Украине и провал бандеровского режима, по сути. <…> С таким подходом европейцы еще долго останутся аутсайдерами переговорного процесса по Украине», — написал он.



По его словам, западным лидерам стоит прислушаться к рекомендациям президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому «двигаться к урегулированию конфликта». «В эту же сторону правильно было бы пойти и всем тем, кто сегодня продолжает нагнетать антироссийскую панику и обещать поддержку укрофашистам», — отметил Слуцкий.





