Случкий считат, что европейцы долго будут аутсайдерами, если не признают реальность
22:30 13.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Евроястребы не готовы признавать реальность конфликта на Украине и провал бандеровского режима, по сути. <…> С таким подходом европейцы еще долго останутся аутсайдерами переговорного процесса по Украине», — написал он.
По его словам, западным лидерам стоит прислушаться к рекомендациям президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому «двигаться к урегулированию конфликта». «В эту же сторону правильно было бы пойти и всем тем, кто сегодня продолжает нагнетать антироссийскую панику и обещать поддержку укрофашистам», — отметил Слуцкий.
