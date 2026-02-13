Россия с начала 2026 года увеличила импорт огурцов на 18,3%
17:12 13.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия с начала 2026 года увеличила импорт огурцов на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,6 тыс. тонн, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре.
«По данным ФГИС „Аргус-фито“, по состоянию на 8 февраля 2026 года Россией импортировано 14,6 тыс. тонн огурцов, что на 18,3% больше объема аналогичного периода 2025 года, когда было ввезено более 12,3 тыс. тонн», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за указанный период основные поставки были из Ирана — около 6,3 тыс. тонн, Китая — более 3 тыс. тонн и Турции — свыше 1,8 тыс. тонн. При этом в 6,4 раза были увеличены закупки из Белоруссии — почти до 1,4 тыс. тонн.
Всего за 2025 год Россией было импортировано около 69,6 тыс. тонн огурцов, что на 7,8% превышает объем 2024 года.
НОВОСТИ
- 17:01 13.02.2026
- Лидерство «Роснефти» в области устойчивого развития подтвердили сразу несколько рейтинговых агентств
- 17:00 13.02.2026
- Мерц заявил о расколе в отношениях США и Европы
- 16:32 13.02.2026
- Молдавия из-за нехватки населения привлечет мигрантов из Индии и Бангладеш — Минэкономики
- 16:12 13.02.2026
- Украина теряет более 1 млн человек в год — демограф
- 16:00 13.02.2026
- Ускорение инфляции в РФ в январе носит разовый характер — Набиуллина
- 15:32 13.02.2026
- Глава МО Белоруссии заявил, что военные должны быть в постоянном напряжении
- 15:12 13.02.2026
- США завершают передачу Ираку до 7 тыс. боевиков ИГ из Сирии — WSJ
- 15:10 13.02.2026
- ИИ-решение Сбера помогает развивать сельское хозяйство в Татарстане
- 15:00 13.02.2026
- ЕС вводит санкции против СМИ РФ на фоне провалов местных изданий — Володин
- 14:47 13.02.2026
- В состав международной группы ООН по искусственному интеллекту вошел Андрей Незнамов из Сбера
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать