Россия с начала 2026 года увеличила импорт огурцов на 18,3%

17:12 13.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия с начала 2026 года увеличила импорт огурцов на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,6 тыс. тонн, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре.

«По данным ФГИС „Аргус-фито“, по состоянию на 8 февраля 2026 года Россией импортировано 14,6 тыс. тонн огурцов, что на 18,3% больше объема аналогичного периода 2025 года, когда было ввезено более 12,3 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за указанный период основные поставки были из Ирана — около 6,3 тыс. тонн, Китая — более 3 тыс. тонн и Турции — свыше 1,8 тыс. тонн. При этом в 6,4 раза были увеличены закупки из Белоруссии — почти до 1,4 тыс. тонн.

Всего за 2025 год Россией было импортировано около 69,6 тыс. тонн огурцов, что на 7,8% превышает объем 2024 года.

