Украина теряет более 1 млн человек в год — демограф

16:12 13.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демографическая ситуация на Украине продолжает ухудшаться. Сочетание высокой смертности, низкой рождаемости и масштабной миграции приводит к ежегодному сокращению населения более чем на 1 млн человек. Об этом в интервью агентству ТСН заявил заместитель директора по научной работе украинского Института демографии и исследований качества жизни Александр Гладун.

«Если взять в среднем, за последние четыре года ежегодно в стране рождалось примерно 185 тыс. младенцев, а умирало 505 тыс. человек. То есть естественное сокращение в среднегодовом измерении было 320 тыс. в год, — отметил специалист. — Если усреднить данные по миграции через западную границу Украины, то ежегодное сокращение — это 830 тыс. человек».

Таким образом, по словам эксперта, «за счет соотношения смертей и рождения, а также за счет миграции население Украины ежегодно сокращается примерно на 1 млн 150 тыс. человек». «Кроме того, мы не знаем, была ли полной статистика по тем, кто выехал даже через западную границу, с учетом того, какие проблемы возникали с пересечением в 2022 году, ведь некоторые граждане не имели паспортов. Неизвестно, сколько людей выехало нелегально», — добавил Гладун.

По его словам, в 2025 году смертность на Украине существенно превысила рождаемость: на одного новорожденного приходилось трое умерших. По данным Министерства юстиции Украины, в течение года рождаемость сократилась на 4,5%. Гладун подчеркнул, что «эта тенденция надолго, и сокращение продолжится». Отвечая на вопрос о демографическом прогнозе для Украины на ближайшие годы, он указал, что свежих прогнозов нет: «Сейчас мы пытаемся оценить население на подконтрольной территории, но пока эта работа не завершена».

