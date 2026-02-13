В состав международной группы ООН по искусственному интеллекту вошел Андрей Незнамов из Сбера

14:47

Генеральная Ассамблея ООН 12 февраля назначила членов новой независимой международной научной группы по искусственному интеллекту (ИИ). В ее состав вошли 40 человек. Представителем России стал начальник Центра человекоцентричного искусственного интеллекта Сбербанка Андрей Незнамов, возглавляющий также Российскую национальную комиссию по этике в области ИИ.

Кандидатов на рассмотрение Генеральной Ассамблеи рекомендовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, всего было 2,6 тыс. кандидатов. Отбор проходил на конкурсной основе, оценку проводили Международный союз электросвязи, ЮНЕСКО и Управление ООН по цифровым и новым технологиям. Срок полномочий членов группы – три года, они исполняют обязанности как частные лица.

Группа обеспечит независимые и беспристрастные оценки возможностей, рисков и влияния ИИ, в том числе для глобального диалога по управлению ИИ, рассказал Антониу Гутерриш. «В мире, где искусственный интеллект стремительно развивается, эта панель предоставит то, чего нам не хватало – строгие, независимые научные данные, которые позволят всем государствам-членам, независимо от их технологического потенциала, участвовать в этом процессе на равных условиях», – сказал он.