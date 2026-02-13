0
0
0
НОВОСТИ

РФ предлагает США экономическое сотрудничество — Песков

14:12 13.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия предлагает США экономическое сотрудничество, в этом нет секрета. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о якобы направленном в Вашингтон плане экономического взаимодействия.

Агентство называет концепт «планом Кирилла Дмитриева». Bloomberg приводит тезисы о возможности создания совместных с США предприятий и расчетов в долларах, однако сопровождает их избыточными оценочными комментариями, в первую очередь политического свойства.

«Это достаточно очевидная вещь изложена в этой информации Bloomberg, — отметил Песков. — Разумеется, мы предлагаем сотрудничество. Разумеется, в этом сотрудничестве заинтересованы потенциально компании двух стран — вот вам и совместные предприятия».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 13.02.2026
Россия пока не определилась насчет участия в Совете мира — Песков
0
83
13:32 13.02.2026
Трое пострадавших в Волгоградской области после атаки БПЛА находятся в реанимации
0
132
13:12 13.02.2026
Новый раунд переговоров РФ, США и Украины пройдет на следующей неделе — Песков
0
179
13:00 13.02.2026
Украина получит от Запада вооружения на $38 млрд в 2026 году — Минобороны
0
198
12:32 13.02.2026
В США рекордные 28% мигрантов выбрали добровольную депортацию в 2025 году
0
209
12:21 13.02.2026
Историк Рой Медведев умер на 101-м году жизни
0
229
12:05 13.02.2026
Столтенберг выступил за переговоры с Россией по контролю над ядерным вооружением
0
234
12:00 13.02.2026
США не дадут Украине гарантии безопасности, пока та не заключит мир с РФ — Politico
0
247
11:32 13.02.2026
Около полумиллиона домохозяйств на юго-западе Франции остаются без света после шторма
0
261
11:20 13.02.2026
Денежная база в России выросла за неделю на 83,5 млрд рублей
0
275

Возврат к списку