РФ предлагает США экономическое сотрудничество — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия предлагает США экономическое сотрудничество, в этом нет секрета. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о якобы направленном в Вашингтон плане экономического взаимодействия.

Агентство называет концепт «планом Кирилла Дмитриева». Bloomberg приводит тезисы о возможности создания совместных с США предприятий и расчетов в долларах, однако сопровождает их избыточными оценочными комментариями, в первую очередь политического свойства.

«Это достаточно очевидная вещь изложена в этой информации Bloomberg, — отметил Песков. — Разумеется, мы предлагаем сотрудничество. Разумеется, в этом сотрудничестве заинтересованы потенциально компании двух стран — вот вам и совместные предприятия».