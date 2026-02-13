Украина получит от Запада вооружения на $38 млрд в 2026 году — Минобороны

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина заручилась обязательствами на поставку западных вооружений на сумму $38 млрд в 2026 году по итогам заседания контактной группы, прошедшей в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

В том числе в ближайшее время отдельные страны предоставят пакеты военной помощи на $6 млрд, из которых $2,5 млрд на беспилотники, $500 млн — на закупку американских вооружений для Киева в рамках программы PURL, $2 млрд на ПВО, а также средства на артиллерийские боеприпасы, подготовку ВСУ и иные статьи.

В частности, Великобритания обязалась на заседании выделить дополнительно 500 млн фунтов ($681 млн) на ПВО Украины, а также 150 млн фунтов ($204 млн) на закупку американского оружия по программе PURL. Общая сумма военной помощи Лондона Украине в 2026 году составит 3 млрд фунтов ($4,1 млрд).

Германия обязалась выделить 1 млрд евро ($1,19 млрд) на закупку дронов, развитие системы ПВО, а также на проект дроново-штурмовых подразделений в рамках бюджета на поддержку Украины в размере 11,5 млрд евро ($13,64 млрд).

Норвегия выделяет в 2026 году $7 млрд, в том числе $1,4 млрд на беспилотники, $700 млн на ПВО, $200 на артиллерию, $125 в рамках инициативы PURL. Нидерланды обязались выделить как минимум 0,25% ВВП на военную помощь Украине в 2026 году, а также 90 млн евро ($106,74) по программе PURL. Бельгия выделяет 1 млрд евро ($1,19 млрд) в 2026 году. Швеция выделяет 3,7 млрд евро ($4,39 млрд) в 2026 году, в том числе 1,2 млрд евро ($1,42 млрд) в ближайшее время, а также 100 млн евро ($119 млн) на программу PURL. Дания выделяет $2 млрд в 2026 году. Испания выделяет $1,2 млрд в 2026 году. Канада выделяет $50 млн на производство украинских вооружений в Европе и $45 млн на медийную поддержку. Исландия выделяет $8 млн в рамках программы PURL и дополнительно $2,4 млн на закупку вооружений для Киева через программы НАТО.

Литва выделяет $265 млн в 2026 году, Латвия — 0,25% ВВП, Эстония — 0,25% ВВП. Австралия анонсировала взнос в программу PURL, однако его размер пока не уточняется. Португалия также обязалась внести взнос в PURL без указания размера, а также передать Киеву бронетехнику и дроны. Словения обязалась выделить $5 млн, Турция — помочь в укреплении системы ПВО без обозначения конкретных мер и сумм.