Историк Рой Медведев умер на 101-м году жизни

Российский историк, брат российского и британского биолога и писателя Жореса Медведева Рой Медведев ушел из жизни в возрасте 100 лет. Об этом сообщила ТАСС его невестка Светлана Медведева, отметив, что вероятной причиной смерти стала сердечная недостаточность.

«Рой Медведев ушел из жизни. Это случилось сегодня утром», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, предполагаемая причина смерти — сердечная недостаточность. «Пока еще вскрытия не было. Я жду сейчас полицию. Он же дома умер. Полиция уедет, приедут из морга, заберут его и будут проводить вскрытие. Скорее всего — сердечная недостаточность», — добавила она.