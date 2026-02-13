В США рекордные 28% мигрантов выбрали добровольную депортацию в 2025 году

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекордные 28% нелегальных иммигрантов в 2025 году покинули США добровольно из-за ужесточения политики. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на судебные документы.

Согласно им, годом ранее этот показатель составлял 11%. В 2025 году доля мигрантов, выбравших добровольную депортацию, росла каждый месяц. В декабре добровольно покинули страну уже 38% от общего числа депортированных за месяц иммигрантов. Кроме того, многие из тех, кому грозит депортация, подают заявления на предоставление убежища, и если в 2022–2024 годах одобрялись более половины заявок каждый месяц, то к концу 2025 года доля положительных решений упала до 29%.

«Все устроено так, что каждый задержанный просто доходит до состояния эмоционального истощения и усталости от того, как с ним обращаются, и в итоге говорит „хорошо, я хочу только свободы“, — приводит телеканал комментарий одной из мигранток, добровольно уехавшей из США в Гондурас после полугода содержания в изоляторе.

По информации телеканала, в середине января в учреждениях иммиграционной службы содержались около 73 тыс. человек, что стало рекордом за всю историю ведения статистики Министерством внутренней безопасности США. При этом менее 14% из 393 тыс. задержанных за 2025 год мигрантов имели судимости за насильственные преступления.