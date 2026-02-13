0
Около полумиллиона домохозяйств на юго-западе Франции остаются без света после шторма

11:32 13.02.2026

Около 450 тыс. домохозяйств остаются без электричества на юго-западе Франции после того, как на регион обрушился шторм "Нильс", сообщает в пятницу газета "Фигаро".

Во французской компании Enedis, отвечающей за распределение электроэнергии, отметили, что специалистам к утру пятницы удалость восстановить подачу электроэнергии примерно половине из 900 тыс. клиентов, которые столкнулись с отключениями света накануне.

Значительнее всего пострадали регионы Новая Аквитания и Окситания.

