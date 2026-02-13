Лидеры ЕС договорились перейти к модели «Европа разных скоростей» — Politico

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран Евросоюза на неформальном саммите в Бельгии договорились перейти к модели «Европа разных скоростей», которая предполагает, что государства сообщества смогут участвовать в проектах по углублению интеграции по своему усмотрению. Об этом пишет издание Politico.

Ключевые решения в ЕС, в том числе по углублению интеграции ради стимулирования экономического роста, принимаются единогласно, что осложняет проведение масштабных реформ. Из-за этого в ЕС уже не первое десятилетие предлагается концепция «Европа разных скоростей» (или «Европа двух скоростей»), которая подразумевает, что страны-члены смогут добровольно присоединяться к проектам дальнейшей интеграции, в результате чего в объединении будут формироваться группы в соответствии с их уровнем интеграции.

В четверг в замке Алден Бисен в бельгийской провинции Лимбург состоялась неформальная встреча лидеров ЕС. Она была посвящена вопросу стимулирования экономического роста объединения на фоне геополитической напряженности, вызванной противостоянием с США из-за Гренландии, продолжающимся украинским конфликтом и возрастающей конкуренцией со стороны китайских компаний. По данным Politico, участники встречи поддержали инициативу, согласно которой участие в новых проектах интеграции будет добровольным. Европейская комиссия подготовит детальный план «Одна Европа, одна дорожная карта и один план действий по реформе рынка», который в марте представит ее глава Урсула фон дер Ляйен. В нем будут затронуты такие реформы, как упрощение регулирования, мобилизация частного и государственного капитала для финансирования стартапов.

По словам неназванного дипломата одной из стран ЕС, такой формат может даже стимулировать те государства, которые скептически относятся к дальнейшей интеграции, поскольку они не захотят оставаться в стороне от проектов, направленных на рост благосостояния. «Разговоры об усиленном сотрудничестве могут послужить мотивирующим фактором для привлечения стран-членов к участию», — сказал дипломат.

По сведениям издания, одним из проектов таких реформ может стать создание общего рынка капитала. Также в дорожной карте будут определены целевые показатели для таких секторов, как телекоммуникация, сфера услуг, энергетика. Одной из реформ может стать введение особого юридического режима в ЕС, который бы позволил упростить регистрацию новых компаний в странах-членах, выводя их из национальных юрисдикций в общеевропейскую. Согласно задумке, такая реформа может позволить регистрировать компании в течение 48 часов путем подачи заявки через онлайн-форму.