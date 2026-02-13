Денежная база в России выросла за неделю на 83,5 млрд рублей
11:20 13.02.2026 Источник: Интерфакс
Объем денежной базы в узком определении в России на 6 февраля составил 19485,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 30 января денежная база в России равнялась 19401,7 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,43%, или на 83,5 млрд рублей.
