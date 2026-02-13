0
0
0
НОВОСТИ

Денежная база в России выросла за неделю на 83,5 млрд рублей

11:20 13.02.2026 Источник: Интерфакс

Объем денежной базы в узком определении в России на 6 февраля составил 19485,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 30 января денежная база в России равнялась 19401,7 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,43%, или на 83,5 млрд рублей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 13.02.2026
Электронный доступ судов к базам ЗАГС заменит миллион бумажных запросов — Суддеп
0
56
11:00 13.02.2026
Две трети россиян готовы перейти на четырехдневку только с сохранением зарплаты
0
67
10:52 13.02.2026
Нейросеть ГигаЧат обучается татарскому языку
0
93
10:32 13.02.2026
Патриарх Кирилл попросил духовенство отслеживать «светские психопрактики» в своих приходах
0
139
10:20 13.02.2026
Лидеры ЕС договорились перейти к модели «Европа разных скоростей» — Politico
0
154
10:05 13.02.2026
Пограничники США сбили лазером воздушные шары, приняв их за БПЛА наркоторговцев — WSJ
0
168
10:00 13.02.2026
В России с 1 апреля нельзя удорожать товар при рассрочке
0
188
09:32 13.02.2026
Государственный внешний долг России превысил $60 млрд — Минфин
0
222
09:20 13.02.2026
На борту судна Arina с 30 россиянами произошел пожар у берегов Японии
0
250
09:05 13.02.2026
Посол Индии в РФ подтвердил, что Москва и Нью-Дели уважают интересы друг друга
0
247

Возврат к списку