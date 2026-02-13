Две трети россиян готовы перейти на четырехдневку только с сохранением зарплаты
11:00 13.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две трети россиян готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю лишь при сохранении той же заработанной платы, а 6% согласны работать при таком графике даже за меньшие деньги. Об этом говорится в исследовании hh.ru, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Две трети опрошенных (64%) называют главным фактором сохранение текущей заработной платы», говорится в сообщении.
Также указывается, что 14% опрошенных готовы работать четыре дня в неделю, если количество рабочих часов не будет увеличено, 12% согласны ради трех выходных трудиться дольше (например, 4 дня по 10 часов). Лишь 6% участников опроса согласились бы на некоторое уменьшение зарплаты при таком графике, а вот 2% не готовы к такому рабочему режиму в целом, отмечается в исследовании.
Кроме этого, 64% респондентов заявили, что при четырехдневке они смогут работать более усердно. 11% уверены, что из-за сокращения количества рабочих дней появится высокая нагрузка, а потом вместе с ней усталость. Только 17% уверены, что такой график не повлияет на продуктивность, говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 11:20 13.02.2026
- Денежная база в России выросла за неделю на 83,5 млрд рублей
- 11:05 13.02.2026
- Электронный доступ судов к базам ЗАГС заменит миллион бумажных запросов — Суддеп
- 10:52 13.02.2026
- Нейросеть ГигаЧат обучается татарскому языку
- 10:32 13.02.2026
- Патриарх Кирилл попросил духовенство отслеживать «светские психопрактики» в своих приходах
- 10:20 13.02.2026
- Лидеры ЕС договорились перейти к модели «Европа разных скоростей» — Politico
- 10:05 13.02.2026
- Пограничники США сбили лазером воздушные шары, приняв их за БПЛА наркоторговцев — WSJ
- 10:00 13.02.2026
- В России с 1 апреля нельзя удорожать товар при рассрочке
- 09:32 13.02.2026
- Государственный внешний долг России превысил $60 млрд — Минфин
- 09:20 13.02.2026
- На борту судна Arina с 30 россиянами произошел пожар у берегов Японии
- 09:05 13.02.2026
- Посол Индии в РФ подтвердил, что Москва и Нью-Дели уважают интересы друг друга
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать