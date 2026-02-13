Две трети россиян готовы перейти на четырехдневку только с сохранением зарплаты

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две трети россиян готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю лишь при сохранении той же заработанной платы, а 6% согласны работать при таком графике даже за меньшие деньги. Об этом говорится в исследовании hh.ru, которое есть в распоряжении ТАСС.

«Две трети опрошенных (64%) называют главным фактором сохранение текущей заработной платы», говорится в сообщении.

Также указывается, что 14% опрошенных готовы работать четыре дня в неделю, если количество рабочих часов не будет увеличено, 12% согласны ради трех выходных трудиться дольше (например, 4 дня по 10 часов). Лишь 6% участников опроса согласились бы на некоторое уменьшение зарплаты при таком графике, а вот 2% не готовы к такому рабочему режиму в целом, отмечается в исследовании.

Кроме этого, 64% респондентов заявили, что при четырехдневке они смогут работать более усердно. 11% уверены, что из-за сокращения количества рабочих дней появится высокая нагрузка, а потом вместе с ней усталость. Только 17% уверены, что такой график не повлияет на продуктивность, говорится в сообщении.