Электронный доступ судов к базам ЗАГС заменит миллион бумажных запросов — Суддеп
11:05 13.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Введенный электронный доступ судов к базам органов ЗАГС заменит более миллиона письменных запросов судей. Об этом сообщили в Судебном департаменте при Верховном суде России в связи с подписанным 11 февраля президентом России законом, предусматривающим возможность получения судами сведений из Единого государственного реестра ЗАГС в электронном виде.
Изменения в закон «Об актах гражданского состояния» вступили в силу в день публикации закона.
«Ранее суды запрашивали такие сведения у органов ЗАГС только на бумажных носителях. Ежегодно направлялось более миллиона подобных запросов», — отметили в Судебном департаменте. Новые положения создают правовую основу для перехода на электронное межведомственное взаимодействие при получении судами данных о регистрации актов гражданского состояния — рождении, смерти, браке, разводе, смене имени и других.
«Это позволит ускорить обмен информацией, сократить сроки рассмотрения дел и снизить расходы на бумагу и почтовые отправления», — отметили в Судебном департаменте. При этом у судей сохраняется право направлять запросы в органы ЗАГС на бумаге в случаях, когда сведения не могут быть получены в рамках межведомственного электронного взаимодействия либо требуется уточнение уже полученных данных.
