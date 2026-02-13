Столтенберг выступил за переговоры с Россией по контролю над ядерным вооружением

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший генеральный секретарь НАТО (2014-2024) Йенс Столтенберг выступил за возобновление переговоров с Россией по контролю над ядерным вооружением.

«Я считаю, что нам необходимо вновь говорить с Россией, опираясь на силу и убедительное сдерживание. Мы должны найти способ выстроить новый порядок контроля над вооружениями», — заявил Столтенберг газете Augsburger Allgemeine. По его словам, поскольку это было возможно в годы холодной войны, значит, должно быть возможно и в будущем. При этом экс-генсек НАТО выразил сожаление относительно того, что «вся архитектура контроля над вооружениями, разработанная во время и после холодной войны, перестала существовать».

Комментируя вопрос о снижении зависимости Европы от ядерного зонтика США, Столтенберг отметил, что «ядерное сдерживание НАТО основано на ядерном оружии в Европе». «Существуют доктрины, структуры командования и механизмы контроля. Мы не должны подрывать сдерживание. Великобритания и Франция являются членами НАТО, и их ядерное оружие способствует коллективной обороноспособности альянса», — констатировал бывший генсек, отказавшись строить предположения о том, что может произойти в будущем.