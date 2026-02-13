Россия пока не определилась насчет участия в Совете мира — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция России насчет участия в Совете мира пока не определена, тема еще прорабатывается в Министерстве иностранных дел, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы пока не определились со своей позицией по Совету мира, этот вопрос продолжает находиться в проработке Министерства иностранных дел, которое во взаимодействии с нашими партнерами и союзниками пытается разобраться в этой теме», — сказал он.