0
0
156
НОВОСТИ

Новый раунд переговоров РФ, США и Украины пройдет на следующей неделе — Песков

13:12 13.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что достигнута договоренность о проведении нового раунда переговоров с США и Украиной на следующей неделе.

«Есть договоренность, что он действительно состоится на следующей неделе. По месту и точным датам мы вас сориентируем. Но действительно, это будет следующая неделя», — сказал представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 13.02.2026
РФ предлагает США экономическое сотрудничество — Песков
0
27
14:00 13.02.2026
Россия пока не определилась насчет участия в Совете мира — Песков
0
68
13:32 13.02.2026
Трое пострадавших в Волгоградской области после атаки БПЛА находятся в реанимации
0
125
13:00 13.02.2026
Украина получит от Запада вооружения на $38 млрд в 2026 году — Минобороны
0
189
12:32 13.02.2026
В США рекордные 28% мигрантов выбрали добровольную депортацию в 2025 году
0
205
12:21 13.02.2026
Историк Рой Медведев умер на 101-м году жизни
0
225
12:05 13.02.2026
Столтенберг выступил за переговоры с Россией по контролю над ядерным вооружением
0
230
12:00 13.02.2026
США не дадут Украине гарантии безопасности, пока та не заключит мир с РФ — Politico
0
242
11:32 13.02.2026
Около полумиллиона домохозяйств на юго-западе Франции остаются без света после шторма
0
257
11:20 13.02.2026
Денежная база в России выросла за неделю на 83,5 млрд рублей
0
271

Возврат к списку