Новый раунд переговоров РФ, США и Украины пройдет на следующей неделе — Песков

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что достигнута договоренность о проведении нового раунда переговоров с США и Украиной на следующей неделе.

«Есть договоренность, что он действительно состоится на следующей неделе. По месту и точным датам мы вас сориентируем. Но действительно, это будет следующая неделя», — сказал представитель Кремля.