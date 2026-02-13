0
НОВОСТИ

Трое пострадавших в Волгоградской области после атаки БПЛА находятся в реанимации

13:32 13.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое человек, в том числе ребенок, в результате атаки дронов ВСУ на Волгоградскую область находятся в реанимации. У всех извлечены осколки, сообщили в администрации региона.

В ночь на пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что из-за атаки дронов ВСУ пострадали 12-летний ребенок, 18-летний парень и женщина.

«У всех троих пострадавших извлечены осколки, в настоящий момент все находятся в реанимации, состояние стабильное», — говорится в сообщении.

