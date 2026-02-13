ИИ-решение Сбера помогает развивать сельское хозяйство в Татарстане
15:10 13.02.2026
В проектах, где искусственный интеллект создаёт осязаемую ценность, можно выделить несколько направлений: поддержка базовых отраслей, поддержка бизнеса и улучшение повседневной жизни граждан. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РБК.
«Приведу пример: в Татарстане в рамках поддержки базовых отраслей, таких как сельское хозяйство, мы создали и внедрили цифрового эксперта СауБозау на базе модели GigaChat для владельцев крупнорогатого скота, – рассказал он. – Проблема дефицита ветеринаров и зоотехников — острая, особенно для малых хозяйств. Наше решение, созданное с экспертизой Казанского государственного аграрного университета и даже сдавшее профессиональный норматив, — это не просто чат-бот. Это уже доступный помощник, который реально помогает сохранять поголовье и повышать его эффективность».
