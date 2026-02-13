0
0
162
НОВОСТИ

Пока только РФ выделила $1 млрд Палестине — Песков

14:32 13.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия — пока единственная страна в мире, решившая выделить $1 млрд для помощи Палестине. На это указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, может ли Минск в Совете мира представлять интересы Москвы как партнера по Союзному государству, пока Россия не определилась насчет своего участия в структуре.

«В данном случае мы вряд ли нуждаемся в том, чтобы Минск представлял там наши интересы, потому что если речь пойдет действительно о Газе и о палестинском урегулировании, то здесь, наверное, важно, что до сих пор Россия остается единственной страной в мире, которая приняла решение выделить $1 млрд на помощь Палестине, и это очень важно не забывать», — ответил Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 13.02.2026
Глава МО Белоруссии заявил, что военные должны быть в постоянном напряжении
0
45
15:12 13.02.2026
США завершают передачу Ираку до 7 тыс. боевиков ИГ из Сирии — WSJ
0
96
15:10 13.02.2026
ИИ-решение Сбера помогает развивать сельское хозяйство в Татарстане
0
73
15:00 13.02.2026
ЕС вводит санкции против СМИ РФ на фоне провалов местных изданий — Володин
0
117
14:47 13.02.2026
В состав международной группы ООН по искусственному интеллекту вошел Андрей Незнамов из Сбера
0
140
14:12 13.02.2026
РФ предлагает США экономическое сотрудничество — Песков
0
199
14:00 13.02.2026
Россия пока не определилась насчет участия в Совете мира — Песков
0
197
13:32 13.02.2026
Трое пострадавших в Волгоградской области после атаки БПЛА находятся в реанимации
0
236
13:12 13.02.2026
Новый раунд переговоров РФ, США и Украины пройдет на следующей неделе — Песков
0
268
13:00 13.02.2026
Украина получит от Запада вооружения на $38 млрд в 2026 году — Минобороны
0
314

Возврат к списку