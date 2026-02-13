Пока только РФ выделила $1 млрд Палестине — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия — пока единственная страна в мире, решившая выделить $1 млрд для помощи Палестине. На это указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, может ли Минск в Совете мира представлять интересы Москвы как партнера по Союзному государству, пока Россия не определилась насчет своего участия в структуре.

«В данном случае мы вряд ли нуждаемся в том, чтобы Минск представлял там наши интересы, потому что если речь пойдет действительно о Газе и о палестинском урегулировании, то здесь, наверное, важно, что до сих пор Россия остается единственной страной в мире, которая приняла решение выделить $1 млрд на помощь Палестине, и это очень важно не забывать», — ответил Песков.