Глава МО Белоруссии заявил, что военные должны быть в постоянном напряжении
15:32 13.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин рассказал журналистам, какой эффект предполагается получить от внезапной проверки готовности вооруженных сил республики, которая началась в январе.
«Эффект — что мы должны быть постоянно в напряжении. Военнослужащий должен быть готов морально и физически. И, конечно, быть профессионально подготовлен», — цитирует его агентство БелТА.
По словам главы ведомства, в случае начала вооруженного конфликта противник рассчитывает на внезапность и пытается диктовать условия. «Не должно быть так, что нас ошеломили, мы растерялись и разбежались. Мы должны сразу дать отпор», — отметил он.
