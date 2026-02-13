0
0
0
НОВОСТИ

Глава МО Белоруссии заявил, что военные должны быть в постоянном напряжении

15:32 13.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин рассказал журналистам, какой эффект предполагается получить от внезапной проверки готовности вооруженных сил республики, которая началась в январе.

«Эффект — что мы должны быть постоянно в напряжении. Военнослужащий должен быть готов морально и физически. И, конечно, быть профессионально подготовлен», — цитирует его агентство БелТА.

По словам главы ведомства, в случае начала вооруженного конфликта противник рассчитывает на внезапность и пытается диктовать условия. «Не должно быть так, что нас ошеломили, мы растерялись и разбежались. Мы должны сразу дать отпор», — отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 13.02.2026
США завершают передачу Ираку до 7 тыс. боевиков ИГ из Сирии — WSJ
0
113
15:10 13.02.2026
ИИ-решение Сбера помогает развивать сельское хозяйство в Татарстане
0
97
15:00 13.02.2026
ЕС вводит санкции против СМИ РФ на фоне провалов местных изданий — Володин
0
127
14:47 13.02.2026
В состав международной группы ООН по искусственному интеллекту вошел Андрей Незнамов из Сбера
0
153
14:32 13.02.2026
Пока только РФ выделила $1 млрд Палестине — Песков
0
198
14:12 13.02.2026
РФ предлагает США экономическое сотрудничество — Песков
0
206
14:00 13.02.2026
Россия пока не определилась насчет участия в Совете мира — Песков
0
204
13:32 13.02.2026
Трое пострадавших в Волгоградской области после атаки БПЛА находятся в реанимации
0
244
13:12 13.02.2026
Новый раунд переговоров РФ, США и Украины пройдет на следующей неделе — Песков
0
275
13:00 13.02.2026
Украина получит от Запада вооружения на $38 млрд в 2026 году — Минобороны
0
321

Возврат к списку