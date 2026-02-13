Ускорение инфляции в РФ в январе носит разовый характер — Набиуллина

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ускорение инфляции в РФ в январе текущего года носит разовый характер, указала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Для некоторых экспертов январские недельные данные стали неожиданностью и были восприняты как свидетельство устойчивого ускорения инфляции. Однако, по нашей оценке, замедление в конце прошлого года и ускорение в начале текущего носили разовый характер», — подчеркнула Набиуллина.