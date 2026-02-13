Ускорение инфляции в РФ в январе носит разовый характер — Набиуллина
16:00 13.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ускорение инфляции в РФ в январе текущего года носит разовый характер, указала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Для некоторых экспертов январские недельные данные стали неожиданностью и были восприняты как свидетельство устойчивого ускорения инфляции. Однако, по нашей оценке, замедление в конце прошлого года и ускорение в начале текущего носили разовый характер», — подчеркнула Набиуллина.
НОВОСТИ
- 17:12 13.02.2026
- Россия с начала 2026 года увеличила импорт огурцов на 18,3%
- 17:01 13.02.2026
- Лидерство «Роснефти» в области устойчивого развития подтвердили сразу несколько рейтинговых агентств
- 17:00 13.02.2026
- Мерц заявил о расколе в отношениях США и Европы
- 16:32 13.02.2026
- Молдавия из-за нехватки населения привлечет мигрантов из Индии и Бангладеш — Минэкономики
- 16:12 13.02.2026
- Украина теряет более 1 млн человек в год — демограф
- 15:32 13.02.2026
- Глава МО Белоруссии заявил, что военные должны быть в постоянном напряжении
- 15:12 13.02.2026
- США завершают передачу Ираку до 7 тыс. боевиков ИГ из Сирии — WSJ
- 15:10 13.02.2026
- ИИ-решение Сбера помогает развивать сельское хозяйство в Татарстане
- 15:00 13.02.2026
- ЕС вводит санкции против СМИ РФ на фоне провалов местных изданий — Володин
- 14:47 13.02.2026
- В состав международной группы ООН по искусственному интеллекту вошел Андрей Незнамов из Сбера
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать