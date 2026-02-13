Лидерство «Роснефти» в области устойчивого развития подтвердили сразу несколько рейтинговых агентств

17:01

В четырех рейтингах, составленных Международным агентством WBA (World Benchmarking Alliance), посвященных справедливому энергетическому переходу, социальным инициативам и гендерному равенству, «Роснефть» названа лучшей российской нефтегазовой компанией, Агентство основано в 2018 году при поддержке ООН и занимается оценкой корпоративного вклада в достижение Целей ООН в области устойчивого развития. WBA анализирует деятельность 2 000 крупнейших мировых компаний.

Агентство регулярно отмечает успехи «Роснефти», в частности, в 2023 году, по результатам оценки нефтегазовой отрасли, проводящийся раз в два года, она была признана лучшей российской нефтегазовой компанией и вошла в десятку глобальных нефтегазовых компаний по ряду показателей устойчивого развития.

Отметим также, что крупнейшее международное инвестиционно-консалтинговое агентство ISS (Institutional Shareholder Services) включило «Роснефть» в группу лидеров экологического рейтинга. А влиятельное некредитное агентство RAEX третий год подряд крупнейшее присваивает крупнейшей нефтяной компании РФ ESG-рейтинг «АА», подтверждающий, что ее деятельность в экологической, социальной и управленческой сферах находится на очень высоком уровне. Причем в новом рейтинге «Роснефть» - единственная нефтегазовая компания с рейтингом такого уровня за отчетный 2024 год, а качество корпоративного управления также третий год подряд оценивается на максимально высоком уровне – с рейтингом «ААА».

Также агентство корпоративного развития «Да-стратегия» второй год подряд присвоило «Роснефти», единственной среди российских нефтегазовых компаний, рейтинг высшего уровня А+ «Лидер корпоративной ESG-практики РФ».