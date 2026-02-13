Европейцев не будет на переговорах по Украине в Женеве — Песков

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры по украинскому урегулированию в Женеве будут проходить между представителями России, США, Украины. Европейцев там не будет, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, там речь идет только о трехстороннем формате, то есть Россия, Америка и Украина. Европейцев там не будет», — ответил он на вопрос, могут ли в переговорах в каком-то формате быть задействованы представители ЕС или международных организаций.