Европейцев не будет на переговорах по Украине в Женеве — Песков
17:40 13.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры по украинскому урегулированию в Женеве будут проходить между представителями России, США, Украины. Европейцев там не будет, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, там речь идет только о трехстороннем формате, то есть Россия, Америка и Украина. Европейцев там не будет», — ответил он на вопрос, могут ли в переговорах в каком-то формате быть задействованы представители ЕС или международных организаций.
