Мерц заявил о расколе в отношениях США и Европы

17:00 13.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения между Европой и США необходимо перезапустить, чтобы преодолеть возникший раскол. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Позвольте начать с неудобной правды: в отношениях Европы и США возник раскол», — отметил глава правительства. Он указал на то, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на прошлогодней конференции по безопасности «очень открыто заявил» об этом.

«Если мы хотим, чтобы наше партнерство имело будущее, то нам нужно заново основать его, наполнив двойным смыслом», — считает канцлер. Мерц утверждал, что и США зависят от своих партнеров по НАТО."В эпоху сверхдержав США тоже зависят от этого доверия. Даже они натолкнутся на границы собственной мощи, если будут действовать в одиночку», — заявил канцлер.

