США завершают передачу Ираку до 7 тыс. боевиков ИГ из Сирии — WSJ

15:12 13.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные практически завершили передачу Ираку до 7 тыс. бывших боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), перевезенных из специальных лагерей и тюрем, расположенных в Сирии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц, осведомленных о ситуации.

По их данным, продолжавшаяся в течение нескольких недель транспортировка боевиков «может завершиться уже в пятницу». Многие из них, как ожидается, будут содержаться в тюрьме в багдадском районе Аль-Карх, расположенной неподалеку от международного аэропорта Багдада.

Согласно заявлению иракских властей, среди обвинений, которые могут быть предъявлены доставленным из Сирии боевикам, «применение химического оружия и геноцид».

