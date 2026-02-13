ЕС вводит санкции против СМИ РФ на фоне провалов местных изданий — Володин
15:00 13.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рейтинги многих европейских СМИ падают, в то время как доверие к источникам из России повышается. Поэтому страны Европы вводят санкции против российских информационных агентств и журналистов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Политик в своем канале в Max привел статистику британской BBC, согласно которой доверие к российскому телеканалу Russia Today выросло на 12% и составило 71%. «У самой ВВС рейтинги остаются на прежнем уровне, а у других западных СМИ падают», — добавил Володин.
«На фоне этого в Европе вводят новые санкции против российских информационных агентств и журналистов, лишают возможности работать и рассказывать о реальных фактах гражданам, проживающим в этих странах», — отметил председатель Госдумы.
НОВОСТИ
- 15:32 13.02.2026
- Глава МО Белоруссии заявил, что военные должны быть в постоянном напряжении
- 15:12 13.02.2026
- США завершают передачу Ираку до 7 тыс. боевиков ИГ из Сирии — WSJ
- 15:10 13.02.2026
- ИИ-решение Сбера помогает развивать сельское хозяйство в Татарстане
- 14:47 13.02.2026
- В состав международной группы ООН по искусственному интеллекту вошел Андрей Незнамов из Сбера
- 14:32 13.02.2026
- Пока только РФ выделила $1 млрд Палестине — Песков
- 14:12 13.02.2026
- РФ предлагает США экономическое сотрудничество — Песков
- 14:00 13.02.2026
- Россия пока не определилась насчет участия в Совете мира — Песков
- 13:32 13.02.2026
- Трое пострадавших в Волгоградской области после атаки БПЛА находятся в реанимации
- 13:12 13.02.2026
- Новый раунд переговоров РФ, США и Украины пройдет на следующей неделе — Песков
- 13:00 13.02.2026
- Украина получит от Запада вооружения на $38 млрд в 2026 году — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать