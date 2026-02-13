15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейтинги многих европейских СМИ падают, в то время как доверие к источникам из России повышается. Поэтому страны Европы вводят санкции против российских информационных агентств и журналистов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик в своем канале в Max привел статистику британской BBC, согласно которой доверие к российскому телеканалу Russia Today выросло на 12% и составило 71%. «У самой ВВС рейтинги остаются на прежнем уровне, а у других западных СМИ падают», — добавил Володин.

«На фоне этого в Европе вводят новые санкции против российских информационных агентств и журналистов, лишают возможности работать и рассказывать о реальных фактах гражданам, проживающим в этих странах», — отметил председатель Госдумы.