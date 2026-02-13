Молдавия из-за нехватки населения привлечет мигрантов из Индии и Бангладеш — Минэкономики

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия, где почти половина населения за годы независимости выехала в поисках работы за границу, намерена компенсировать нехватку трудовых ресурсов за счет привлечения мигрантов из Индии и Бангладеш. Об этом заявил министр экономики Евгений Осмокеску.

«Мы уже максимально возможно либерализовали рынок труда для граждан Европейского союза. В 2026 году мы намерены продолжить его либерализацию за счет привлечения рабочей силы из стран вне ЕС, в том числе из тех, чьи граждане уже сейчас присутствуют у нас, — Индии и Бангладеш. Мы должны развивать рынок труда», — сказал Осмокеску в эфире телеканала ТВ-8. По его словам, нехватка рабочих рук тормозит развитие страны, которая в последние годы переживает глубокий экономический кризис, и правительство намерено рассмотреть сезонное трудоустройство иностранцев, особенно в сельском хозяйстве. Министр заверил, что процесс будет проходить с соблюдением всех требований и не навредит государственной безопасности.

Как показала проведенная в 2024 году перепись населения, Молдавия после провозглашения независимости потеряла почти половину своих граждан. Если в 1991 году в республике проживало 4,4 млн человек, то сейчас их — 2,4 млн. Между тем во времена СССР Молдавия лидировала среди союзных республик по темпам прироста населения, уступая лишь Таджикистану. За последние 10 лет уровень рождаемости в республике снизился на 40% — в республике есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка. Как считают демографы, к 2050 году число пенсионеров в республике удвоится и составит около 35% населения. По прогнозам Европейского статистического агентства, уже через 30-40 лет в Молдавии некому будет работать и содержать пенсионеров и детей.