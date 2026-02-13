0
0
102
НОВОСТИ

США не дадут Украине гарантии безопасности, пока та не заключит мир с РФ — Politico

12:00 13.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не намерены предоставлять Украине гарантии безопасности, пока Киев не достигнет договоренностей о мирном соглашении с Москвой. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских и американских чиновников.

По словам американского чиновника высокого ранга, президент США Дональд Трамп таким образом пытается использовать гарантии безопасности как рычаг давления на Владимира Зеленского. «Он хочет согласовать и закрепить многие моменты, прежде чем подписывать соглашение. Он не хочет подписывать его просто так, а тем более, если оно помешает переговорам, то какой в этом смысл?» — приводит его слова издание.

Собеседник Politico подчеркнул, что камнем преткновения на переговорах остается территориальный вопрос. «Обе стороны настаивают на своем, но я думаю, все чувствуют, что возможность двигаться дальше есть», — отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 13.02.2026
В США рекордные 28% мигрантов выбрали добровольную депортацию в 2025 году
0
57
12:21 13.02.2026
Историк Рой Медведев умер на 101-м году жизни
0
91
12:05 13.02.2026
Столтенберг выступил за переговоры с Россией по контролю над ядерным вооружением
0
128
11:32 13.02.2026
Около полумиллиона домохозяйств на юго-западе Франции остаются без света после шторма
0
173
11:20 13.02.2026
Денежная база в России выросла за неделю на 83,5 млрд рублей
0
188
11:05 13.02.2026
Электронный доступ судов к базам ЗАГС заменит миллион бумажных запросов — Суддеп
0
204
11:00 13.02.2026
Две трети россиян готовы перейти на четырехдневку только с сохранением зарплаты
0
206
10:52 13.02.2026
Нейросеть ГигаЧат обучается татарскому языку
0
223
10:32 13.02.2026
Патриарх Кирилл попросил духовенство отслеживать «светские психопрактики» в своих приходах
0
260
10:20 13.02.2026
Лидеры ЕС договорились перейти к модели «Европа разных скоростей» — Politico
0
279

Возврат к списку