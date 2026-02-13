США не дадут Украине гарантии безопасности, пока та не заключит мир с РФ — Politico
12:00 13.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не намерены предоставлять Украине гарантии безопасности, пока Киев не достигнет договоренностей о мирном соглашении с Москвой. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских и американских чиновников.
По словам американского чиновника высокого ранга, президент США Дональд Трамп таким образом пытается использовать гарантии безопасности как рычаг давления на Владимира Зеленского. «Он хочет согласовать и закрепить многие моменты, прежде чем подписывать соглашение. Он не хочет подписывать его просто так, а тем более, если оно помешает переговорам, то какой в этом смысл?» — приводит его слова издание.
Собеседник Politico подчеркнул, что камнем преткновения на переговорах остается территориальный вопрос. «Обе стороны настаивают на своем, но я думаю, все чувствуют, что возможность двигаться дальше есть», — отметил он.
