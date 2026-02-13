В России с 1 апреля нельзя удорожать товар при рассрочке

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единые правила для сервисов рассрочки заработают в России с 1 апреля. Теперь поэтапная оплата — не основание повышать цену, следует из документов, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно им, цена договора рассрочки будет равна стоимости товара. То есть компании не смогут маскировать проценты на отсроченные платежи, устанавливая разную цену на покупку в рассрочку и за наличные.

Ограничен размер штрафов за просрочку: не больше 20% годовых от суммы просроченной задолженности. Информация о рассрочках свыше 50 тыс. рублей будет обязательно передаваться в бюро кредитных историй. Власти объясняли, что это поможет банкам и самому гражданину лучше понимать его долговую нагрузку.

Пользователь сможет досрочно погасить задолженность (полностью или частично), взимать за это комиссию запрещено. Определен максимальный период беспроцентной рассрочки: с 1 апреля 2026 года — 6 месяцев, с 1 апреля 2028 года — 4 месяца.

Это регулирование касается только специальных сервисов рассрочки, оно не затрагивает прямые договоры между покупателем и продавцом об оплате товара поэтапно. При этом у многих компаний, в том числе маркетплейсов, есть собственные сервисы рассрочки. Оператором сервиса может быть только юрлицо, включаемое в специальный реестр. Надзор за деятельностью операторов возложен на Центробанк.