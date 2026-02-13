0
НОВОСТИ

Государственный внешний долг России превысил $60 млрд — Минфин

09:32 13.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный внешний долг Российской Федерации превысил отметку в $60 млрд, свидетельствует опубликованная Министерством финансов РФ статистика по динамике внешнего государственного долга за период с 2011 по 2026 год.

По состоянию на 1 февраля 2011 года внешний государственный долг РФ составлял $39,7 млрд, к 1 февраля 2026 года он увеличился до $61,9 млрд, говорится в документах ведомства.

