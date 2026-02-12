0
0
99
НОВОСТИ

В Москве открылся визовый центр Японии

20:24 12.02.2026 Источник: Интерфакс

В Москве открылся визовый центр Японии. Как сообщили в японском посольстве, это связано с «резким ростом числа российских туристов, посещающих Японию, с целью улучшения сервиса для заявителей на визу». За 2025 год российский турпоток в эту страну вырос вдвое, до рекордных 195 тыс. человек. Разительный контраст с цифрами по Евросоюзу, куда российским гражданам становится все труднее попасть.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 12.02.2026
Спикер парламента Киргизии Нурланбек Тургунбек уулу подал в отставку
0
87
20:50 12.02.2026
Норвегия выделит $443,2 млн на военную помощь Украине и рассчитывает на «быстрый эффект»
0
105
19:30 12.02.2026
Хуснуллин: На инфраструктуру Белгородской области идет беспрецедентная атака противника
0
250
18:45 12.02.2026
Генсек НАТО считает, что военные нужды Украины приоритетны перед потребностями в восстановлении страны
0
278
17:40 12.02.2026
Внешний долг РФ за 2025 г. вырос на $30 млрд — ЦБ
0
331
17:12 12.02.2026
РФ рассматривает восстановление ж/д сообщения с Грузией через Абхазию — Оверчук
0
405
17:00 12.02.2026
Великобритания объявила о срочном предоставлении Украине зенитных ракет
0
416
16:32 12.02.2026
Мадуро невиновен и остается легитимным лидером Венесуэлы — уполномоченный президент
0
436
16:12 12.02.2026
Все направления российско-индийских отношений продолжают развиваться — МИД Индии
0
403
16:00 12.02.2026
Два корабля ВМС США столкнулись у берегов Южной Америки — WSJ
0
406

Возврат к списку