В Москве открылся визовый центр Японии
20:24 12.02.2026 Источник: Интерфакс
В Москве открылся визовый центр Японии. Как сообщили в японском посольстве, это связано с «резким ростом числа российских туристов, посещающих Японию, с целью улучшения сервиса для заявителей на визу». За 2025 год российский турпоток в эту страну вырос вдвое, до рекордных 195 тыс. человек. Разительный контраст с цифрами по Евросоюзу, куда российским гражданам становится все труднее попасть.
НОВОСТИ
- 21:00 12.02.2026
- Спикер парламента Киргизии Нурланбек Тургунбек уулу подал в отставку
- 20:50 12.02.2026
- Норвегия выделит $443,2 млн на военную помощь Украине и рассчитывает на «быстрый эффект»
- 19:30 12.02.2026
- Хуснуллин: На инфраструктуру Белгородской области идет беспрецедентная атака противника
- 18:45 12.02.2026
- Генсек НАТО считает, что военные нужды Украины приоритетны перед потребностями в восстановлении страны
- 17:40 12.02.2026
- Внешний долг РФ за 2025 г. вырос на $30 млрд — ЦБ
- 17:12 12.02.2026
- РФ рассматривает восстановление ж/д сообщения с Грузией через Абхазию — Оверчук
- 17:00 12.02.2026
- Великобритания объявила о срочном предоставлении Украине зенитных ракет
- 16:32 12.02.2026
- Мадуро невиновен и остается легитимным лидером Венесуэлы — уполномоченный президент
- 16:12 12.02.2026
- Все направления российско-индийских отношений продолжают развиваться — МИД Индии
- 16:00 12.02.2026
- Два корабля ВМС США столкнулись у берегов Южной Америки — WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать