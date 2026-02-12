20:24 Источник: Интерфакс

В Москве открылся визовый центр Японии. Как сообщили в японском посольстве, это связано с «резким ростом числа российских туристов, посещающих Японию, с целью улучшения сервиса для заявителей на визу». За 2025 год российский турпоток в эту страну вырос вдвое, до рекордных 195 тыс. человек. Разительный контраст с цифрами по Евросоюзу, куда российским гражданам становится все труднее попасть.