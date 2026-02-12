Хуснуллин: На инфраструктуру Белгородской области идет беспрецедентная атака противника

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал беспрецедентными атаки ВСУ на инфраструктуру Белгородской области, оценив их последствия. Об этом он написал по итогам поездки в регион в своем канале в мессенджере Max.

«На инфраструктуру региона идет беспрецедентная атака противника. Серьезные повреждения получила энергосистема в результате последних обстрелов, что затронуло порядка 78 тысяч жителей Белгорода. Команда губернатора Вячеслава Владимировича Гладкова, федеральные структуры, ресурсоснабжающие организации максимально делают все возможное для оперативной ликвидации последствий. Сформированы запасы резервных источников снабжения электроэнергией, функционируют свыше 330 аварийных бригад и более 400 единиц спецтехники», — написал Хуснуллин.