РФ рассматривает восстановление ж/д сообщения с Грузией через Абхазию — Оверчук
17:12 12.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии, сообщил журналистам вице-премьер Алексей Оверчук.
«Ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе, в том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии», — сказал он.
НОВОСТИ
- 17:40 12.02.2026
- Внешний долг РФ за 2025 г. вырос на $30 млрд — ЦБ
- 17:00 12.02.2026
- Великобритания объявила о срочном предоставлении Украине зенитных ракет
- 16:32 12.02.2026
- Мадуро невиновен и остается легитимным лидером Венесуэлы — уполномоченный президент
- 16:12 12.02.2026
- Все направления российско-индийских отношений продолжают развиваться — МИД Индии
- 16:00 12.02.2026
- Два корабля ВМС США столкнулись у берегов Южной Америки — WSJ
- 15:35 12.02.2026
- Студентам «Плавучего университета» рассказали об исследовании российской Арктики
- 15:32 12.02.2026
- Теплоход с пассажирами обездвижен из-за поломки возле Камчатки
- 15:12 12.02.2026
- РФ обсуждает с Кубой варианты помощи, но говорить о деталях сейчас нельзя — Песков
- 15:00 12.02.2026
- Песков переадресовал в РКН вопрос, продолжится ли замедление Telegram
- 14:32 12.02.2026
- Кремль следит за повышением квартплаты, таким резким оно быть не должно — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать