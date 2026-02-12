РФ рассматривает восстановление ж/д сообщения с Грузией через Абхазию — Оверчук

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии, сообщил журналистам вице-премьер Алексей Оверчук.

«Ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе, в том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии», — сказал он.